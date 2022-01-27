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Дальнее зарубежье 27.01.2022 09:20

Боррель призвал Россию согласиться на "путь дипломатии" в диалоге с США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал предложения США по диалогу с РФ по теме безопасности и призвал Москву сделать выбор в пользу дипломатии.

"Приветствую письменный ответ госсекретаря Блинкена на российские предложения по безопасности", - написал он в твиттере.

По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".

"Призываю Россию выбрать этот путь", - добавил он.

Вечером в минувшую среду США и НАТО передали Москве письменные ответы на российские предложения в сфере безопасности.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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