Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал предложения США по диалогу с РФ по теме безопасности и призвал Москву сделать выбор в пользу дипломатии.

"Приветствую письменный ответ госсекретаря Блинкена на российские предложения по безопасности", - написал он в твиттере.

По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".

"Призываю Россию выбрать этот путь", - добавил он.

Вечером в минувшую среду США и НАТО передали Москве письменные ответы на российские предложения в сфере безопасности.