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Регион 27.01.2022 09:01

Турция предложила Стамбул в качестве места проведения встреч ТКГ - посол ОБСЕ Киннунен

Турция предложила Стамбул в качестве места проведения очных встреч Трехсторонней контактной группы при условии достижения консенсуса, сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ, Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", - говорится в сообщении Киннунена по итогам первого заседания ТКГ в 2022 году.

Кроме того, посол ОБСЕ выразил турецкой стороне благодарность за такое предложение, а также проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным заседаниям.

"Убежден, что личные встречи улучшат качество и повысят конфиденциальность наших переговоров", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБСЕ, ТКГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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