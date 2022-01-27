Турция предложила Стамбул в качестве места проведения встреч ТКГ - посол ОБСЕ Киннунен

Турция предложила Стамбул в качестве места проведения очных встреч Трехсторонней контактной группы при условии достижения консенсуса, сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ, Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", - говорится в сообщении Киннунена по итогам первого заседания ТКГ в 2022 году.

Кроме того, посол ОБСЕ выразил турецкой стороне благодарность за такое предложение, а также проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным заседаниям.

"Убежден, что личные встречи улучшат качество и повысят конфиденциальность наших переговоров", - сказал он.