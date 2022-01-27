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Регион 27.01.2022 09:12

Турции не нужна напряженность вокруг Украины, она по-прежнему готова принять переговоры Путина и Зеленского - Эрдоган

Турции не нужна напряженность обстановки на границе с Украиной, и потому она по-прежнему готова, если это потребуется, принять переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил в среду вечером турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция не может мириться с напряженностью вокруг Украины. Мы хотим мира в нашем регионе и готовы любыми возможными способами помочь разрядить напряженность", - сказал он.

"Мы также готовы принять президентов Зеленского и Путина в Турции на переговоры", - указал Эрдоган.

Ранее Эрдоган уже несколько раз указывал на готовность Анкары организовать на своей территории переговоры лидеров России и Украины.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ЭРДОГАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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