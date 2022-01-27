Необходимости в изменении ядерной доктрины в РФ нет, там и так все зафиксировано - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит необходимости в изменении ядерной доктрины страны в случае, если Вашингтон откажется предоставлять Москве гарантии безопасности.
"Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что там и так всё зафиксировано", - сказал он в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу".
"У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесён ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на её существование, то есть, иными словами, которая грозит существованию самого государства", - пояснил Медведев.
По его словам, это - "всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи".
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