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Дальнее зарубежье 27.01.2022 10:01

Блинкен разъяснил главе МИД Китая риски от вторжения России на Украину - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел КНР Ван И разъяснил китайскому коллеге глобальные риски для безопасности и экономики в случае вторжения России на Украину, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен разъяснил глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины", - говорится в сообщении.

Госсекретарь при этом отметил, что "деэскалация и дипломатия являются ответственными путями" урегулирования кризиса.

Стороны также "обменялись мнениями о том, как продвигать совместную работу после виртуальной встречи президента Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября 2021 года, в том числе по вопросам управления стратегическими рисками, рисками в сфере безопасности, здравоохранения и изменения климата".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, МИД


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