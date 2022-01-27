Медведев: о размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не может быть и речи

Куба и Венесуэла стремятся нормализовать отношения с США, поэтому о размещении на их территории российской военной инфраструктуры не может быть и речи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Куба, Венесуэла - близкие нам страны, наши партнёры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", - сказал он в интервью ряду российских СМИ, в том числе, "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Медведева, "Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединёнными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии".

Отвечая на вопрос, какую военную инфраструктуру и вооружение Россия может разместить в этих странах, если они попросят, Медведев заявил, что считает "не очень правильным сейчас вообще на эту тему рассуждать, потому что это, как правило, сразу же создаёт очень значительную напряжённость в экономической сфере как минимум".

"И во-вторых, ещё раз подчёркиваю, это зависит от суверенных решений этих стран. У нас действительно есть определённые договорённости с некоторыми государствами о присутствии там наших войск - с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперёд и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом - это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - добавил он.