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Макроэкономика 27.01.2022 09:30

Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 января ЦБА установил на уровне 1,9077 маната/1EUR (26 января - 1,9212 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 января установил на уровне 0,0214 манат/1RUB (26 января - 0,0216 манат/1RUB).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, КУРС, МАНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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