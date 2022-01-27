Muganbank увеличил в 2021г активы на 20%

ОАО «Muganbank» в 2021 году увеличил активы на 19,9% - до 708,452 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря составил 401,061 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020 года на 19,4% - ИФ). При этом потребительские кредиты оцениваются в 29,616 млн манатов (рост на 36,6%), бизнес-кредиты – 263,870 млн манатов (рост на 29,8%), кредиты с недвижимостью – 107,561 млн (спад на 3,1%).

Обязательства банка равны 616,487 млн манатов (рост на 22,3%). Депозиты в банке оцениваются в 396,852 млн манатов (рост на 42,4%), в том числе вклады населения – 280,818 млн манатов (рост на 34,2%).

Капитал банка составляет 91,965 млн манатов (рост на 5,8%), уставный капитал – 107,5 млн манатов (рост на 4,9%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2021 году составила 1 млн 552,23 тыс. манатов (рост в 2,2 раза).

Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.

Х.Насирзаде