Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 362,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 362 млн 467 тыс. 496, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 626 тыс. 855 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 72 млн 910 тыс. 136 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 876 тыс. 65.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 371 тыс. 500, а число умерших от последствий заражения вирусом - 491 тыс. 700.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн 560 тыс. 93 человека, из них скончались 624 тыс. 717.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 724,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 690 человек, Индии - 351, Бразилии - 2 тыс. 906.