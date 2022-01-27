Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9212 RUR   0.0216 GBR   2.2966 TRY   0.1262

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.01.2022 10:10

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 362,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 362 млн 467 тыс. 496, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 626 тыс. 855 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 72 млн 910 тыс. 136 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 876 тыс. 65.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 371 тыс. 500, а число умерших от последствий заражения вирусом - 491 тыс. 700.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн 560 тыс. 93 человека, из них скончались 624 тыс. 717.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 724,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 690 человек, Индии - 351, Бразилии - 2 тыс. 906.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 354,7 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 349 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 346,4 млн - университет Хопкинса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 337,8 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]