Лондон готов направить больше военных для сил НАТО с целью сдерживания РФ - Уоллес

Великобритания может выделить НАТО еще больше военных для сдерживания России, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
"Мы определенно можем развернуть больше сухопутных, морских и воздушных сил", - приводит агентство Bloomberg слова Уоллеса.
Уоллес отметил, что на границах России альянс будет наращивать свои силы в случае, если Москва "будет нарушать международные нормы и становиться более агрессивной".
"Если обеспокоенность России связна с НАТО на ее границах, то, исходя из уроков в 2014 году, вы получите больше НАТО на ваших границах в случае, если будете нарушать международное право и станете более агрессивными. Это действительно является предупреждением для России: вы не хотите этого, мы не хотим этого, так что давайте работать с целью деэскалации" - сказал он.
Ранее в четверг телерадиокорпорация BBC сообщала, что Уоллес вскоре встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Так, Уоллес подтвердил BBC, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России.
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