Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9077 RUR   0.0214 GBR   2.2839 TRY   0.125

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2022 14:36

Лондон готов направить больше военных для сил НАТО с целью сдерживания РФ - Уоллес

Великобритания может выделить НАТО еще больше военных для сдерживания России, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Мы определенно можем развернуть больше сухопутных, морских и воздушных сил", - приводит агентство Bloomberg слова Уоллеса.

Уоллес отметил, что на границах России альянс будет наращивать свои силы в случае, если Москва "будет нарушать международные нормы и становиться более агрессивной".

"Если обеспокоенность России связна с НАТО на ее границах, то, исходя из уроков в 2014 году, вы получите больше НАТО на ваших границах в случае, если будете нарушать международное право и станете более агрессивными. Это действительно является предупреждением для России: вы не хотите этого, мы не хотим этого, так что давайте работать с целью деэскалации" - сказал он.

Ранее в четверг телерадиокорпорация BBC сообщала, что Уоллес вскоре встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Так, Уоллес подтвердил BBC, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]