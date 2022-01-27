Лондон готов направить больше военных для сил НАТО с целью сдерживания РФ - Уоллес

Великобритания может выделить НАТО еще больше военных для сдерживания России, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Мы определенно можем развернуть больше сухопутных, морских и воздушных сил", - приводит агентство Bloomberg слова Уоллеса.

Уоллес отметил, что на границах России альянс будет наращивать свои силы в случае, если Москва "будет нарушать международные нормы и становиться более агрессивной".

"Если обеспокоенность России связна с НАТО на ее границах, то, исходя из уроков в 2014 году, вы получите больше НАТО на ваших границах в случае, если будете нарушать международное право и станете более агрессивными. Это действительно является предупреждением для России: вы не хотите этого, мы не хотим этого, так что давайте работать с целью деэскалации" - сказал он.

Ранее в четверг телерадиокорпорация BBC сообщала, что Уоллес вскоре встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Так, Уоллес подтвердил BBC, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России.