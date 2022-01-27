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Финансы 27.01.2022 20:17

Прибыль крупных промпредприятий Китая выросла на 34,3% в 2021 году

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая по итогам 2021 года увеличилась на 34,3% и достигла 8,71 трлн юаней, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($3,16 млн).

Подъем был отмечен в 32 отраслях из 41 и обусловлен продолжающимся восстановлением промышленного производства. В том числе прибыль производителей нефти и газа взлетела на 585% в годовом выражении, угля - на 224%, представителей черной металлургии - на 75,5%, цветной - на 116%.

Выручка крупных промпредприятий за минувший год увеличилась на 19,4% и составила 127,92 трлн юаней, приводит данные ГСУ агентство "Синьхуа".

По сравнению с допандемийным 2019 годом суммарная прибыль ведущих компаний КНР повысилась на 39,8%. Среднегодовой прирост данного показателя за последние два года составил 18,2%.

В декабре прошлого года прибыль поднялась на 4,2% в годовом выражении - до 734,2 млрд юаней. Это минимальные темпы повышения с апреля 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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