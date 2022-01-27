Президент Таджикистана сменил руководство национального энергетического холдинга Барки Точик

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил руководство национального энергетического холдинга ОАХК "Барки Точик" из-за недостатков в работе, сообщила в четверг пресс-служба главы таджикского государства.

Мирзо Исмоилзода освобожден от должности председателя ОАХК "Барки Точик", следует из постановления правительства республики, подписанного президентом. Новым руководителем компании назначен Махмадумар Асозода, занимавший ранее пост первого заместителя председателя холдинга.

Освобождены с занимаемых должностей "в связи с переходом на другую работу" заместители председателя компании Мавджуда Холикзода и Мухаммад Гуломзода, а также директор центра стратегических исследований Хуршед Зиёи.

В комментарии к решениям президента, опубликованным на сайте национального информационного агентства "Ховар", говорится, что в ходе беседы с чиновниками "президент привел примеры недостатков в деятельности каждого из этих органов с конкретным анализом и подчеркнул, что имеющиеся недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки и о результатах доложить правительству Таджикистана".

"В ходе встречи с кадрами, назначенными на руководящие должности, президент призвал их подходить к работе с высоким чувством ответственности, поставить интересы государства и народа выше других интересов, служить с чистым сердцем и хорошими организаторскими способностями во благо народа", - говорится в сообщении.