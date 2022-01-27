ЕС пожаловался на Китай в ВТО из-за блокирования Пекином литовского импорта

Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Евросоюз начал процедуру разбирательства в ВТО по урегулированию споров против КНР "в связи с ее дискриминационной торговой практикой в отношении Литвы".
"Европейский союз решил подать сегодня утром жалобу против Китайской Народной Республики в ВТО. Эта жалоба касается дискриминационной торговой практики, направленной особенно против Литвы, но также и другого экспорта из единого европейского рынка", - сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис.
При этом еврокомиссар отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Евросоюза, а также важным партнером в деле совместного достижения ряда международных целей по защите климата.
"Мы ценим эти отношения с Китаем, и хотим их поддерживать и углублять. Но такие отношения требуют взаимного уважения. И мы должны быть способны обсуждать сложные темы, чтобы решать возможные проблемы", - сказал Домбровскис.
Как объясняют в Еврокомиссии, ЕС прибегнул к процедуре по урегулированию споров, поскольку попытки решить эту проблему на двусторонней основе не увенчались успехом. "Начавшиеся сегодня консультации с ВТО являются первым шагом в этом процессе", - отмечается в коммюнике ЕК.
В начале декабря прошлого года стало известно, что таможня Китая запретила ввоз в страну продукции Литвы для китайского рынка.
Возмущение Китая, по мнению экспертов, вызвало то, что Литва разрешила Тайваню использовать название острова в названии представительства. Пекин увидел в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы - Тайбэя, следуя международной договоренности в отношении того, что такое название не противоречит политике "единого Китая".
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