В Англии отменяют обязательный масочный режим и санитарные пропуска

Меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Англии с четверга, сообщает Би-би-си.
В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска. "Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", - цитирует Би-би-си слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.
Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации, и появилось больше понимания относительно того, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.
Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.
Однако в некоторых магазинах сообщили, что будут продолжать просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.
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