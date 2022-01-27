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В Англии отменяют обязательный масочный режим и санитарные пропуска

Меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Англии с четверга, сообщает Би-би-си.

В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска. "Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", - цитирует Би-би-си слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации, и появилось больше понимания относительно того, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.

Однако в некоторых магазинах сообщили, что будут продолжать просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ОТМЕНА


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