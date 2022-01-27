В Казахстане засекретили дело экс-главы КНБ Масимова, подозреваемого в госизмене

В отношении бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил в четверг пресс-служба КНБ республики.
"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении КНБ.
Между тем в сообщении отмечается, что в отношении другого бывшего заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина "рассматривается вопрос об избрании меры пресечения".
В ведомстве также отметили, что уголовное дело Масимова проходит под грифом "совершенно секретно".
"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных досудебного расследования), данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - отмечается в сообщении.
Бывший глава КНБ республики Карим Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно о задержании двух его заместителей - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Все они подозреваются в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 января в мажилисе парламента, подверг критике работу спецслужбы во время массовых беспорядков в стране и актов агрессии террористов.
"КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности", - отметил тогда глава государства.
По информации президента, в некоторых регионах страны руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.
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