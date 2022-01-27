В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - Лавров

В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - заявил министр журналистам.

Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечёт", - отметил Лавров.