В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - Лавров

В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - заявил министр журналистам.
Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.
"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечёт", - отметил Лавров.
Баку и Бишкек обсуждают реализацию совместных проектов
Куреши пригласил Байрамова в Пакистан
Нефть стабилизировалась после резкого роста накануне
Резиденты промзон Азербайджана инвестировали в проекты 6,4 млрд манатов, вложат еще 370 млн манатов - Джаббаров
Президент Таджикистана сменил руководство национального энергетического холдинга Барки Точик
Гостиницы в Азербайджане в 2021г увеличили доходы в 1,8 раза, спад по сравнению с допандемийным 2019г составил 53,5%
О скорой победе над COVID-19 говорить не стоит, но со временем его летальность может снизиться
Азербайджанский вуз направил около 750 тыс. манатов на проведение ремонтных работ
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Caspian Energy Club проводит опрос по изучению проблем предпринимателей
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров