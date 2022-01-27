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СНГ 27.01.2022 14:09

Ответы США по гарантиям безопасности не дают много поводов для оптимизма, но концептуальные оценки давать рано - Песков

Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма, однако какие-то определенные оценки давать пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ", - сказал Песков.

"Основываясь на этом, поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос, есть ли какая-то почва для компромисса в контексте российских предложений и ответов на них США, Песков сказал: "Я пока не буду давать какие-то оценки".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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