Ответы США по гарантиям безопасности не дают много поводов для оптимизма, но концептуальные оценки давать рано - Песков

Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма, однако какие-то определенные оценки давать пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ", - сказал Песков.
"Основываясь на этом, поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
На уточняющий вопрос, есть ли какая-то почва для компромисса в контексте российских предложений и ответов на них США, Песков сказал: "Я пока не буду давать какие-то оценки".
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