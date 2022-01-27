В Грузии растет число граждан, считающих приемлемой цель вступления страны в ЕС и НАТО

Цель вступления Грузии в Евросоюз приемлема для 83% граждан республики, вступление Грузии в НАТО считают приемлемым 77%, согласно результатам опроса, проведенного в Грузии по заказу американского Национального демократического института (NDI).
В ходе аналогичного опроса NDI, проведенного в июле 2021 года, цель вступления в ЕС была приемлема для 76% опрошенных, а в НАТО - для 74%.
Согласно актуальным данным опроса, неприемлемым вступление Грузии в ЕС считают 8% опрошенных, еще 8% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.
Что касается вступления в НАТО, то эта цель неприемлема для 11% опрошенных, 12% не смогли ответить на этот вопрос.
Опрос проводился в период 7-13 декабря 2021 года. В Грузии было опрошено 2 тыс. 99 человек путем телефонного интервью.
В конце декабря 2021 года в МИД Грузии назвали вступление республики в НАТО и ЕС главным приоритетом внешней политики. Первый замминистра иностранных дел республики Лаша Дарсалия подчеркнула, что в грузинском обществе по этому вопросу есть широкий национальный консенсус, и эта цель прописана в конституции Грузии.
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