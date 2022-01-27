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Бизнес и законодательство 27.01.2022 14:30

Резиденты промзон Азербайджана инвестировали в проекты 6,4 млрд манатов, вложат еще 370 млн манатов - Джаббаров

Общий объем инвестиций, вложенных резидентами промышленных зон Азербайджана оценивается в 6,4 млрд манатов, на последующем этапе ими будет вложено еще свыше 370 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«На сегодняшний день резидентами промзон инвестировано 6,4 млрд манатов, в том числе в 2021 году - 247,7 млн манатов, создано более 9,7 тыс. рабочих мест», - написал Джаббаров на своей странице в Твиттере.

Он также отметил, что в действующие проекты будет инвестировано более 370 млн манатов и создано свыше 2,4 тыс. постоянных рабочих мест.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ПРОМЗОНЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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