Резиденты промзон Азербайджана инвестировали в проекты 6,4 млрд манатов, вложат еще 370 млн манатов - Джаббаров

Общий объем инвестиций, вложенных резидентами промышленных зон Азербайджана оценивается в 6,4 млрд манатов, на последующем этапе ими будет вложено еще свыше 370 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«На сегодняшний день резидентами промзон инвестировано 6,4 млрд манатов, в том числе в 2021 году - 247,7 млн манатов, создано более 9,7 тыс. рабочих мест», - написал Джаббаров на своей странице в Твиттере.

Он также отметил, что в действующие проекты будет инвестировано более 370 млн манатов и создано свыше 2,4 тыс. постоянных рабочих мест.

Х.Насирзаде