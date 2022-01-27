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Регион 27.01.2022 14:45

Коронавирус выявлен у высшего военного руководства Армении

Коронавирусная инфекция диагностирована у главы Генерального штаба (ГШ) Армении и других руководителей армии, сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны Армении.

"Коронавирус выявлен у начальника Генштаба, высокопоставленных должностных лиц ГШ", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь армянские СМИ напомнили, что 26 января о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, и отметили, что 22 января все заболевшие присутствовали на свадьбе министра обороны Армении Сурена Папикяна.

В Минобороны также добавили, что 28 января должен был состояться торжественный прием, посвященный 30-летию образования ВС Армении, но в связи с ситуацией он будет перенесен.

Министр здравоохранения республики Анаит Аванесян сообщила, что в Армении наблюдается прогрессивный рост числа случаев коронавируса, в том числе, штамма "омикрон".

"За последние сутки выявлено 2556 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Рост случаев обусловлен распространением штамма "омикрон", - сказала Аванесян на заседании правительства в четверг.

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