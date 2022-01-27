Пентагон хочет ускорить разработку гиперзвуковых ракет, чтобы не отстать от РФ и КНР

Минобороны США хотело бы гораздо энергичнее разрабатывать гиперзвуковые ракеты с целью держаться на одном уровне в этих вооружениях с Россией и Китаем, сообщило издание The Politico со ссылкой на четыре источника.

Источники сообщили на условиях анонимности, что 3 февраля у шефа Пентагона Ллойда Остина запланирована встреча с исполнительными директорами оборонных компаний для обсуждения этого вопроса. "Без шуток, Китай сделал нас, и нам нужно провести хорошую встречу", - заявил один из источников.

По данным The Politico, встреча пройдет после того, как Остин пришел к выводу, что предложения военных ведомств для оборонного бюджета 2023 года в сфере разработки гиперзвуковых ракет не позволят США ответить на достижения РФ и КНР в этой сфере.

В Пентагоне отказались подтвердить эти планы Остина.

Между тем, напоминает The Politico, несколько испытаний гиперзвукового оружия в прошлом году потерпели крах. В 2021 году ВВС трижды не удавались успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183, в результате в 2022 году на вооружение она не может быть принята. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что для него необходимость получить гиперзвуковое оружие в планируемых масштабах и формах "во многом являются нерешенным вопросом".

Кендалл также говорил, что США могут решить не втягиваться в гонку вооружений, а противопоставить гиперзвуковому оружию соперников сочетание обычных и гиперзвуковых видов вооружения.

В оборонный бюджет США 2022 года на гиперзвуковые вооружения заложены $2,5 млрд, в том числе на порядок больше финансирования в этой области предусмотрено для ВМС.

The Politico отмечает, что нынешние заявления властей отличаются от позиции администрации президента Дональда Трампа, которая объявляла о стремлении бросить все силы на гиперзвуковые вооружения, невзирая на траты. В частности, планировалось вооружить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы, но ни ВМС США, ни администрация президента США Джо Байдена этот план не поддержали.

По данным The Politico, значительная часть работ США по созданию обороны против гиперзвуковых ракет остается засекреченной. Ранее исполнительный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс отмечал, что речь может идти о сочетании вооружений наземного и корабельного базирования, а также "оружия направленной энергии".