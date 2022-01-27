Гостиницы в Азербайджане в 2021г увеличили доходы в 1,8 раза, спад по сравнению с допандемийным 2019г составил 53,5%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2020 году составили 116,8 млн манатов ($68,7 млн), что в 3,9 раза меньше показателя за 2019 год. Спад был обусловлен пандемией коронавируса COVID-19, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2019 году составили 450,2 млн манатов ($264,8 млн). Таким образом, доходы гостиниц Азербайджана в 2021 году составили 46,5% от показателя допандемийного 2019 года.

При этом 59,7% доходов в 2021 году были получены за счет сдачи номеров, 28,9% - от услуг общепита, 2,5% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,9% - от других услуг.

В целом, в прошлом году туристы в Азербайджане совершили 1 млн 787 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 78,7%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 48,7%. В Габале этот показатель составил 7,9%, в Хачмазе - 6,7%, в Губе – 5,9%, в Шабране – 5,8%, в Лянкяране – 4,2%, в Гусаре – 3,9%, Нафталане – 2,7%, в Нахчыванской Автономной Республике – 2,2%, Шемахе – 1,6%, Гахе – 1,5%, в Масаллы -1,1%, в Мингячевире – 1%, в других городах и районах – 6,8%.

При этом 414,2 тыс. или 23,2% ночевок совершили иностранные граждани или лица без гражданства (спад на 0,6%). Из них 15,5% - туристы из Турции, 11% - России, 9,8%- ОАЭ, 8,1% - Великобритании, 3,8% - Израиля, 3,5% - Саудовской Аравии, 2,8% - США и Италии, 2,7% - Германии, 2% - Катара, 1,9% - Индии, 1,5% - Украины, 1,4% - Нидерландов, 1,2% - Казахстана и Ирана, по 1,1% - Беларуси и Кувейта, по 1% - Франции и Грузии, 26,6% – из других стран.

81,1% ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства пришлось на долю гостиниц Баку, 6,6% - Габалы, 3% - Гусара, 2,6% - Губы, 1,9% - Нафталана, 1,7% - Нахчыванской АР, 1,8% - Губы, 1,6% - Шабрана, 1,5% - гостиниц в других городах и районах Азербайджана.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составил 1 млн 372,8 тыс., что в 2,4 раза превысило показатель 2020 года.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 11,2% против 6,5% годом ранее, в том числе по Шабрану – 82,2%, Бейлагану – 25,5%, Губе – 22,2%, Нафталану – 21%, Лянкярану – 19,1%, Габале – 16,2%, Баку – 14,2%, Агджабеди – 14%, Барде – 13%, Гейчай – 12,9%, Джалилабаду – 12,7%, Сабирабаду – 12%, Шамкиру – 11,7%, Шемахе – 11,2%.

Б.Рустамбеков