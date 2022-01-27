Баку и Бишкек обсуждают реализацию совместных проектов

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в четверг состоялась рабочая встреча замминистра Каната Абдрахманова с делегацией Азербайджана во главе с заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым.

«В ходе встречи стороны отметили высокий потенциал развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном», - отмечает Минэкономкоммерции.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы по увеличению взаимодействия в области взаимной торговли и инвестиций путем реализации совместных проектов.

Р.Ахмедов