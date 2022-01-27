Нефть стабилизировалась после резкого роста накануне

Цены на нефть слабо меняются в четверг после впечатляющего подъема накануне, благодаря которому котировки обновили 7-летние максимумы.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 подорожали на $0,05 (0,06%) - до $90,01 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,02 (0,02%) - до $87,33 за баррель.
Накануне обе марки подорожали на 2%.
Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.
Накануне посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
"Если Россия нападет, цены на нефть пойдут вверх по параболе", - сказал управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир в интервью MarketWatch.
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов только на 1 млн баррелей.
Тем временем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.
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