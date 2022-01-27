Проведенные Пхеньяном ракетные испытания обсудили представители военного командования Южной Кореи и США

Представители командования южнокорейских вооруженных сил и вооруженных сил США в Корее (USFK) обсудили в четверг совместную стратегию дальнейшего сдерживания КНДР после очередного проведенного там ракетного испытания, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Председатель ОКНШ Вон Ин Чхуль на закрытой встрече с командующим вооруженными силами США в Южной Корее Полом Ла-Камерой обсудил недавние ракетные испытания Пхеньяна и заверил в том, что две страны имеют единую позицию относительно происходящего, отмечает "Ренхап".

Позже в четверг Вон Ин Чхуль провел видеоконференцию с представителями командования противоракетной обороной Южной Кореи.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.

ОКНШ Южной Кореи уточнил, что пуски были произведены из района города Хамхын около 08:00 и 08:05 утра местного времени (02:00 и 02:05 мск). Ракеты пролетели около 190 км на максимальной высоте 20 км.

С начала этого года Пхеньян осуществил уже несколько ракетных пусков.