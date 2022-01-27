Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9077 RUR   0.0214 GBR   2.2839 TRY   0.125

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 27.01.2022 17:20

AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций

Борьба с незаконным оборотом допинговых субстанций является одним из основных направлений антидопинговой деятельности. В последние годы эта проблема усугубляется незаконным оборотом допинга по всему миру и организацией продаж через Интернет.

Наблюдения Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), которое является Национальным координационным центром по борьбе с допингом, указывают на то, что в последнее время эта проблема становится более актуальной. AMADA получает информацию о продажах допинга даже в фитнес-центрах. Аналитика поступающей информации и обращений свидетельствует о необходимости усиления мер контроля в данной сфере. Будучи уполномоченным органом в сфере борьбы с допингом, AMADA разработало специальный план действий по усилению борьбы с допингом с учетом общественной угрозы, которую представляет эта проблема.

План действий включает всестороннюю аналитику рынка допинговых средств и усиление совместных мер с соответствующими государственными органами.

В этом направлении планируется усилить сотрудничество, обмен информацией и опытом с соответствующими структурами. Кроме того, планируется составление «Красного списка» лиц, подозреваемых в незаконном обороте средств допинга, и предоставлении этого списка соответствующим государственным органам.

В плане действий также особое внимание уделяется борьбе с теми спортивными питаниями, которые содержат допинговые вещества. Таким образом, совместно с соответствующими государственными органами планируется предпринять меры по выявлению данных продуктов, в составе которых имеется допинговое вещество, и усиление борьбы против них.

Несомненно, большое значение имеет участие общественности в борьбе с допингом. Платформа для предоставления анонимной информации «Susma», разработанная со стороны AMADA, доступна для граждан, столкнувшихся с подобными случаями. Посредством размещенной на сайте AMADA платформы «Susma» полностью гарантируются анонимность лиц и конфиденциальность предоставляемой информации. План действий также включает меры по продвижению платформы анонимной информации «Susma» и поощрению населения к использованию этой платформы.

Следует отметить, что борьба с допингом регулируется Всемирным антидопинговым кодексом, Международной конвенцией ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте и Антидопинговой конвенцией Совета Европы.

В соответствии с требованиями Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, AMADA выступает в качестве Национального координационного центра и координирует борьбу с допингом с органами, входящими в Национальную платформу соответствия. Продолжая совместную работу в этом направлении с соответствующими государственными органами, AMADA будет также реализовывать специальный план действий в координации с соответствующими структурами. С этой целью будут проводиться регулярные встречи с государственными органами для определения необходимых шагов и мер. Кроме того, планируется проведение ежеквартальных совещаний для контроля за выполнением плана мероприятий, оценки эффективности принятых мер и соответственно определения следующих шагов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]