AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций

Борьба с незаконным оборотом допинговых субстанций является одним из основных направлений антидопинговой деятельности. В последние годы эта проблема усугубляется незаконным оборотом допинга по всему миру и организацией продаж через Интернет.

Наблюдения Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), которое является Национальным координационным центром по борьбе с допингом, указывают на то, что в последнее время эта проблема становится более актуальной. AMADA получает информацию о продажах допинга даже в фитнес-центрах. Аналитика поступающей информации и обращений свидетельствует о необходимости усиления мер контроля в данной сфере. Будучи уполномоченным органом в сфере борьбы с допингом, AMADA разработало специальный план действий по усилению борьбы с допингом с учетом общественной угрозы, которую представляет эта проблема.

План действий включает всестороннюю аналитику рынка допинговых средств и усиление совместных мер с соответствующими государственными органами.

В этом направлении планируется усилить сотрудничество, обмен информацией и опытом с соответствующими структурами. Кроме того, планируется составление «Красного списка» лиц, подозреваемых в незаконном обороте средств допинга, и предоставлении этого списка соответствующим государственным органам.

В плане действий также особое внимание уделяется борьбе с теми спортивными питаниями, которые содержат допинговые вещества. Таким образом, совместно с соответствующими государственными органами планируется предпринять меры по выявлению данных продуктов, в составе которых имеется допинговое вещество, и усиление борьбы против них.

Несомненно, большое значение имеет участие общественности в борьбе с допингом. Платформа для предоставления анонимной информации «Susma», разработанная со стороны AMADA, доступна для граждан, столкнувшихся с подобными случаями. Посредством размещенной на сайте AMADA платформы «Susma» полностью гарантируются анонимность лиц и конфиденциальность предоставляемой информации. План действий также включает меры по продвижению платформы анонимной информации «Susma» и поощрению населения к использованию этой платформы.

Следует отметить, что борьба с допингом регулируется Всемирным антидопинговым кодексом, Международной конвенцией ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте и Антидопинговой конвенцией Совета Европы.

В соответствии с требованиями Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, AMADA выступает в качестве Национального координационного центра и координирует борьбу с допингом с органами, входящими в Национальную платформу соответствия. Продолжая совместную работу в этом направлении с соответствующими государственными органами, AMADA будет также реализовывать специальный план действий в координации с соответствующими структурами. С этой целью будут проводиться регулярные встречи с государственными органами для определения необходимых шагов и мер. Кроме того, планируется проведение ежеквартальных совещаний для контроля за выполнением плана мероприятий, оценки эффективности принятых мер и соответственно определения следующих шагов.