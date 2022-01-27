С ноября 2020г в Карабахе обнаружены останки более 1700 погибших – Красный Крест

В зоне боевых действий после 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года обнаружены останки более чем 1700 человек, сотни человек все еще считаются пропавшими без вести, заявили в Международном комитете Красного креста (МККК).

«Около 300 человек все еще числятся пропавшими без вести в результате эскалации осенью 2020 года. С момента подписания соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года были обнаружены останки более 1700 человек, начался процесс их идентификации и возвращения их семьям», - сообщается в информации на сайте МККК.

Как подчеркивает организация, МККК вместе с российскими миротворцами оказали содействие в проведении около 360 поисковых операций. «Эти операции связаны с "исключительной опасностью", так как на местности немало неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, проведение поисков часто осложняет холодная погода», - подчеркивается в информации.

В Красном Кресте напомнили, что помимо сотен пропавших без вести после эскалации конфликта в 2020 году, в списке лиц, о которых нет сведений, насчитывается более 4,5 тыс. человек, пропавших без вести в этом регионе в 1990-е годы.

Э.Шафиев