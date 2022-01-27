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Внешняя политика 27.01.2022 18:04

Посол Кубы завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Кубы Альфредо Фиделя Ньевеса Портуондо в связи с завершением им дипломатической миссии в стране, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи Байрамов с удовлетворением отметил существующее сотрудничество между двумя дружественными странами, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, а также политический диалог между нашими странами на высоком уровне», - отмечается в информации.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Кубой.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, КУБА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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