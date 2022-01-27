Посол Кубы завершил дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Кубы Альфредо Фиделя Ньевеса Портуондо в связи с завершением им дипломатической миссии в стране, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе встречи Байрамов с удовлетворением отметил существующее сотрудничество между двумя дружественными странами, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, а также политический диалог между нашими странами на высоком уровне», - отмечается в информации.
Стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Кубой.
Х.Насирзаде
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