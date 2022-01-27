Польша начала строить стену на границе с Белоруссией стоимостью $394 млн

Польша начала возводить стену на границе с Белоруссией, призванную заблокировать возможность нелегально ее пересекать, стоимость проекта составляет $394 млн, сообщает в четверг агентство Associated Press.
По данным агентства, территория, где ведется строительство, охраняется.
Ожидается, что строительство завершится к июню 2022 года. Над возведением стены работают сразу две строительные компании, они начали работу из четырех различных локаций. В высоту конструкция будет достигать 5,5 метров, она протянется на 180 км. Колючая проволока будет протянута над стеной.
Более полугода назад Польша, а также Литва, столкнулись с потоком нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран, которые прибывали в Белоруссию, а оттуда рассчитывали пересечь границу с ЕС пешком, чтобы получить статус беженца в одной из европейских стран.
Однако, европейские пограничники пресекали попытки мигрантов пересечь границу, а со своей стороны Белоруссия отказалась принимать этих людей обратно. В итоге тысячи мигрантов оказались заблокированы на приграничной территории между двумя странами. Некоторых мигрантов удалось вывезти на родину, другие отказывались покидать границу и пытались брать ее штурмом.
Власти Польши в основном категорично настроены относительно строительства стены и называют ситуацию "гибридной атакой" на границы ЕС. Однако, многие правозащитные организации критикуют это решение и считают, что стена не спасет Польшу от мигрантов.
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