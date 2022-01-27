Министр обороны Франции пообещала поддержку Румынии в связи с украинским кризисом

Министр обороны Франции Флоранс Парли во время встречи со своим румынским коллегой Василе Дынку в Бухаресте пообещала поддержать Румынию на фоне ситуации на границе России и Украины, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Текущая ситуация с безопасностью на восточном фланге Европы беспокоит. В этом контексте, румыны стремятся укрепить свою собственную безопасность, пока напряженность на Украине продолжает нарастать... мы понимаем вашу проблему, и мы хотим помочь вам", - завила Парли во время пресс-конференции в румынской столице.

Парли отметила, что команда экспертов из ее министерства прибудет в Румынию в четверг чтобы изучить параметры возможного размещения французских войск на территории страны.

Встреча прошла на следующий день после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния ведет переговоры с Францией и США о приеме на свою территорию войск из обеих стран.