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Дальнее зарубежье 27.01.2022 19:46

Министр обороны Франции пообещала поддержку Румынии в связи с украинским кризисом

Министр обороны Франции Флоранс Парли во время встречи со своим румынским коллегой Василе Дынку в Бухаресте пообещала поддержать Румынию на фоне ситуации на границе России и Украины, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Текущая ситуация с безопасностью на восточном фланге Европы беспокоит. В этом контексте, румыны стремятся укрепить свою собственную безопасность, пока напряженность на Украине продолжает нарастать... мы понимаем вашу проблему, и мы хотим помочь вам", - завила Парли во время пресс-конференции в румынской столице.

Парли отметила, что команда экспертов из ее министерства прибудет в Румынию в четверг чтобы изучить параметры возможного размещения французских войск на территории страны.

Встреча прошла на следующий день после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния ведет переговоры с Францией и США о приеме на свою территорию войск из обеих стран.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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