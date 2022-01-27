В Бишкеке сообщили о перестрелке на границе с Таджикистаном

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка, сообщает в четверг погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
"Обстановка на киргизско-таджикской границе ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям погранслужбы ГКНБ Киргизии в местности Чыр-Добо Баткенского района", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, по итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана, по состоянию на 19:30 был вновь открыт для проезда.
После этого обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.
Ранее в киргизской погранслужбе сообщили, что в целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления погранслужбы ГКНБ Киргизии по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров. Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.
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