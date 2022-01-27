ЕС профинансирует на более 1 млрд евро трансъевропейские энергетические проекты

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что страны ЕС достигли договоренности по ее предложению инвестировать 1,037 млрд евро в пять трансграничных проектов в рамках фонда финансирования соединения в Европе трансъевропейских энергетических сетей (CEF Energy).

"CEF Energy предоставит финансовую поддержку для строительства четырех инфраструктурных проектов, в том числе трех для передачи электроэнергии и одного для хранения газа, а также для исследования сетей транспортировки и хранения CO2", - сказано в сообщении ЕК, опубликованном в четверг в Брюсселе.

"Последние несколько месяцев снова напомнили нам, насколько важен хорошо интегрированный европейский энергетический рынок для обеспечения доступной энергии и надежности поставок, а также перехода к чистой энергии. Хотя за последнее десятилетие мы добились значительного прогресса в улучшении взаимосвязанности нашего рынка, можно и нужно сделать больше. Я особенно хочу выделить евроазиатский интерконнектор, который положит конец энергетической изоляции Кипра и соединит его с остальной Европой", - заявила член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

Наибольшая сумма финансирования, отмечают в Еврокомиссии, будет направлена на проект EuroAsia стоимостью 657 млн евро для первого интерконнектора между Кипром и европейской сетью.

В комментарии ЕК говорится, что "хорошо интегрированная энергетическая инфраструктура необходима для энергетического перехода, облегчения интеграции возобновляемых источников энергии, повышения надежности поставок и обеспечения доступности энергии".

В Брюсселе подчеркивают, что финансовая помощь, предоставляемая в рамках CEF Energy, направлена на поддержку европейского "зеленого курса".