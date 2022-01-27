Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

Apple остался на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира, вторую и третью позиции сохранили Amazon и Google, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

Стоимость Apple взлетела за год на 35% и превысила $355 млрд, двух других брендов подскочила на 38% - соответственно до $350 млрд и $263 млрд.

Десятка лидеров за минувший год практически не изменилась. На четвертой позиции остался бренд Microsoft (рост за год на 31%, до $184 млрд), Walmart занял пятую строчку (повышение на 20%, до $112 млрд), поменявшись местами с Samsung (увеличение на 5%, до $107 млрд). Далее следуют Facebook (рост на 24%, до $101 млрд) и китайский банк ICBC (подъем на 3%, до $75 млрд). На последнее место в топ-10 с девятого в прошлом году переместился Verizon (повышение на 1%, почти до $70 млрд).

Между тем в десятку лидеров с 15-й позиции ворвался китайский бренд Huawei (скачок на 29%, до $71 млрд). WeChat выбыл из топ-10, перейдя на 13-ю позицию строку, поскольку стоимость бренда сократилась на 8% - до $62 млрд.

Наиболее быстрые темпы роста стоимости продемонстрировал бренд TikTok - на 215%, до $18,7 млрд. В результате он попал в рейтинг сразу на 18-е место, обойдя, в том числе, Disney (рост на 11%, до $57 млрд).

Стоимость бренда Alibaba упала на 42%, что стало самым значительным снижением.

Наиболее дорогим среди отраслей продолжает оставаться технологический сектор, затем следует индустрия розничной торговли. Разработка вакцин против COVID-19 способствовала тому, что фармацевтическая промышленность показала самые высокие темпы повышения стоимости за последний год, отмечается в сообщении Brand Finance.

На долю американских и китайских компаний приходится две трети из 500 включенных в рейтинг. В том числе в топ-25 представителями других стран являются всего пять компаний: Samsung, Toyota, Mercedes, Deutsche Telekom и Shell.

Из российских брендов в рейтинг вошли "Сбер", который поднялся на 156-е место со 181-го, "Газпром" - опустился до 325-й позиции с 304-й, а также "ЛУКОЙЛ"- добравшийся до 360-й строчки с 362-й.