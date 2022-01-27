В Кыргызстане мирных жителей эвакуируют из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе

МЧС Кыргызстананачало эвакуацию мирного населения из сел, расположенных рядом с зоной конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщил в четверг "Интерфаксу" начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммед Сваров.
"Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Кыргызстана", - сообщили в МЧС.
По его словам, информация о количестве эвакуированных граждан носит конфиденциальный характер.
Ранее в четверг в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстанаи Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Кыргызстанаи Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.
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