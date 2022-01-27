Международный аэропорт в Зангилане зарегистрирован в системе ICAO

Строящийся в Зангилане (Восточно-Зангезурский регион Азербайджана - ИФ) аэропорт получил международный код в системе Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает пресс-служба Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.
“Аэропорт получил четырехбуквенный код от ICAO “UBBZ”. Эта информация будет опубликована в выпуске «Пространственного индекса ICAO» за март 2022 года (ICAO, Doc 7910/182) и доведена до сведения международного сообщества”, - отмечается в информации.
Строительство Зангиланского аэропорта началось в апреле 2021 года (ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году - ИФ).
Он будет способствовать созданию в регионе крупного современного логистического хаба.
Х.Насирзаде
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