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Транспорт и связь 27.01.2022 19:44

Международный аэропорт в Зангилане зарегистрирован в системе ICAO

Строящийся в Зангилане (Восточно-Зангезурский регион Азербайджана - ИФ) аэропорт получил международный код в системе Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает пресс-служба Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.

“Аэропорт получил четырехбуквенный код от ICAO “UBBZ”. Эта информация будет опубликована в выпуске «Пространственного индекса ICAO» за март 2022 года (ICAO, Doc 7910/182) и доведена до сведения международного сообщества”, - отмечается в информации.

Строительство Зангиланского аэропорта началось в апреле 2021 года (ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году - ИФ).

Он будет способствовать созданию в регионе крупного современного логистического хаба.

Х.Насирзаде


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Тэги: ЗАНГИЛАН, АЭРОПОРТ, ICAO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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