Цены на нефть снижаются после резкого роста накануне, Brent - $89,67 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после уверенного роста накануне, когда котировки обновили 7-летние максимумы.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 подешевели на $0,29 (0,32%) - до $89,67 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,24 (0,27%) - до $87,11 за баррель.
Накануне обе марки подорожали на 2%.
Поддержку котировкам оказали опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.
Накануне посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов только на 1 млн баррелей.
Тем временем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.
Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщила о планах свернуть программу выкупа активов в марте.
Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.
Тем не менее итоги заседания регулятора не оказали существенного влияния на динамику цен на нефть.
"Объявление ФРС о небольшой корректировке денежно-кредитной политики США вряд ли окажет немедленное и существенное понижательное давление на рост цен на сырьевые товары", - пишут эксперты Rystad Energy.
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