Генсек ОДКБ призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между странами

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между этими странами, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Только что состоялись телефонные переговоры Станислава Зася с секретарём Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, в ходе которых Генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", - сказал Зайнетдинов.

По словам Зася, которого процитировал пресс-секретарь ОДКБ, "вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые".

"Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась.

Ранее Погранслужба Киргизии сообщила, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждали в Погранслужбе республики.