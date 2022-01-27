Генсек ОДКБ призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между странами

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между этими странами, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Только что состоялись телефонные переговоры Станислава Зася с секретарём Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, в ходе которых Генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", - сказал Зайнетдинов.
По словам Зася, которого процитировал пресс-секретарь ОДКБ, "вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые".
"Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась.
Ранее Погранслужба Киргизии сообщила, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждали в Погранслужбе республики.
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