Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9077 RUR   0.0214 GBR   2.2839 TRY   0.125

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.01.2022 20:30

Генсек ОДКБ призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между странами

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между этими странами, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Только что состоялись телефонные переговоры Станислава Зася с секретарём Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым, в ходе которых Генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", - сказал Зайнетдинов.

По словам Зася, которого процитировал пресс-секретарь ОДКБ, "вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые".

"Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась.

Ранее Погранслужба Киргизии сообщила, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждали в Погранслужбе республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Таджикистана и председатель ОДКБ обсудили ситуацию в Казахстане Рахмон заявил о принятии странами ОДКБ плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном - генсек ОДКБ поможет Таджикистану в случае резкого обострения ситуации на границе с Афганистаном Шойгу обсудит в Душанбе с коллегами по ОДКБ угрозы коалиционной безопасности Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]