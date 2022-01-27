ЕС заявил, что ракетные испытания Северной Кореи мешают диалогу с ней и оказанию помощи ее народу

Европейский союз заявил, что испытания ракет КНДР представляют угрозу миру и безопасности, мешают возобновлению диалога с Северной Кореей.
"Неоднократные запуски ракет Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), последний из которых совершён 27 января, представляют собой угрозу международному и региональному миру и безопасности, противоречат международным усилиям по возобновлению диалога и действиям по оказанию помощи народу страны", - заявил в четверг представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
ЕС вновь призвал КНДР прекратить "дестабилизирующие действия и конструктивно отреагировать" на готовность к диалогу, выраженную США и Южной Кореей. Он готов поддержать любой новый и значимый дипломатический процесс.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
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