Число раненных в результате конфликта на границе с Киргизией с таджикской стороны достигло шести

По меньшей мере, шесть человек ранены в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе, сообщило информационное агентство "Авеста". Отмечается, что все раненные - граждане Таджикистана.

"Раненные доставлены в больницу города Исфара, их состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что стрельба на таджикско-киргизской границе все еще слышна.

До этого издание "Азия-Плюс" со ссылкой на сотрудников центральной больнице города Исфары сообщило, что в больницу с огнестрельными ранениями доставлены пять человек: двое военнослужащих и трое гражданских.

Официальные власти Таджикистана пока не комментируют вспыхнувший границе с Киргизией очередной конфликт. Между тем, "Азия-Плюс" со ссылкой на жителей села Сомониён сообщило, что женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место. В приграничных с Киргизией селах Таджикистана Сомониён и Ходжа Аъло города Исфара отключили электричество.

Сообщается, что на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с киргизской стороной.

По предварительным данным таджикской стороны, конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта.

В свою очередь ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, утверждают в Погранслужбе Киргизии.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал таджикскую и киргизскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между этими странами.

Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила о просьбе таджикской стороны прекратить огонь. Однако по состоянию на 22:30 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо", - сообщили в Погранслужбе.

По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.

Ожидается встреча губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана.