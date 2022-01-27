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СНГ 27.01.2022 21:35

Таджикские военнослужащие обстреляли из минометов место дислокации военных внутренних войск Киргизии - киргизская Погранслужба

Таджикские военнослужащие обстреляли из минометов военную часть внутренних войск Киргизии, сообщила в четверг пресс-служба пограничной службы Киргизии.

"Таджикские военнослужащие обстреляли из минометов место дислокации военнослужащих внутренних войск Киргизии, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Киргизии", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

По данным областной администрации Баткенской области Киргизии, из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВОЕНЧАСТЬ, ТАДЖИКИСТАН, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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