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СНГ 27.01.2022 22:31

В Совете нацбезопасности Турции считают, что напряженность ситуации вокруг Украины не выгодна ни Москве, ни Киеву

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции в четверг призвал к деэскалации напряженности ситуации на границе России и Украины, сообщает агентство "Анадолу".

"СНБ Турции призвал к деэскалации напряженности между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

В СНБ также указали, что "нагнетание обстановки не в интересах ни одной из сторон".

Ранее на этой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции не нужна напряженность обстановки на границе с Украиной, и потому она по-прежнему готова, если это потребуется, принять переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Турция не может мириться с напряженностью вокруг Украины. Мы хотим мира в нашем регионе и готовы любыми возможными способами помочь разрядить напряженность", - сказал он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ

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