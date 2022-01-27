США продолжают призывать американцев покинуть Украину

США по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украину, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем призывать американских граждан, которые сейчас на Украине, покинуть Украину", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что "вторжение (России на Украину - ИФ) может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".