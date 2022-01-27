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27.01.2022 23:44

США продолжают призывать американцев покинуть Украину

США по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украину, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем призывать американских граждан, которые сейчас на Украине, покинуть Украину", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что "вторжение (России на Украину - ИФ) может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

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Тэги: США, УКРАИНА, АМЕРИКАНЦЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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