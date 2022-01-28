Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту будет оглашено в пятницу во Дворце Республики в Минске, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
"Площадкой определен Дворец Республики. Конечно, в первую очередь для того, чтобы максимально расширить круг приглашенных", - цитирует пресс-секретаря близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
Послание будет транслироваться по национальным теле и радиоканалам в прямом эфире.
Ранее Лукашенко заявлял, что намерен в ходе послания донести суть предлагаемых изменений в Конституцию страны, которые выносятся на референдум.
Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря. Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля. Принятое на референдуме решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.
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