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СНГ 28.01.2022 09:10

Пограничники Таджикистана сообщили, что в конфликте на границе с Киргизией погибли двое, ранено 10 граждан страны

В результате конфликта на границе с Киргизией погибли двое, ранены 10 граждан Таджикистана.

Утром 28 января пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана выступил с официальным заявлением, в котором сообщает, что в настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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