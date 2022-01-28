Пограничники Таджикистана сообщили, что в конфликте на границе с Киргизией погибли двое, ранено 10 граждан страны

В результате конфликта на границе с Киргизией погибли двое, ранены 10 граждан Таджикистана.
Утром 28 января пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана выступил с официальным заявлением, в котором сообщает, что в настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.
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