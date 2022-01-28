Отключение электроэнергии 25 января в Казахстане было связано с коротким замыканием в Узбекистане - KEGOC

Отключение электроэнергии в Казахстане было связано с коротким замыканием в Узбекистане, которое повлияло на работу шести энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным KEGOC, в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.