На кыргызско-таджикской границе в перестрелке ранены 11 человек - Минздрав

11 человек получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.
"На 07:00 всего в Баткенскую областную объединенную больницу с различными травмами госпитализированы 11 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.
Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки шли в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.
О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявила и таджикская сторона.
Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.
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