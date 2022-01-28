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СНГ 28.01.2022 09:25

На кыргызско-таджикской границе в перестрелке ранены 11 человек - Минздрав

11 человек получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

"На 07:00 всего в Баткенскую областную объединенную больницу с различными травмами госпитализированы 11 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки шли в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявила и таджикская сторона.

Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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