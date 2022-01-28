США продолжат оказывать помощь Украине - Пентагон

США будут увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения Россией наращивания вооруженных сил на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине - ИФ). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", - сказал он журналистам в ходе брифинга.
Кирби отметил: "Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность надежных боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Белоруссии".
Представитель Пентагона напомнил, что он "упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море".
"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.
В ответ на вопрос одного из журналистов, касающийся украинского запроса на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно Украину простелила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.
"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", - сказал он.
Кирби информировал, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине.
К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не на Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.
Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.
"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель минобороны. Он заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".
США продолжают призывать американцев покинуть Украину
Посол Кубы завершил дипмиссию в Азербайджане
С ноября 2020г в Карабахе обнаружены останки более 1700 погибших – Красный Крест
Нефть умеренно дорожает после снижения накануне
Манат подорожал к евро, подешевел к рублю
Отключение электроэнергии 25 января в Казахстане было связано с коротким замыканием в Узбекистане - KEGOC
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса
AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит таможенникам без поручителя и комиссии от Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное Общее Собрание акционеров
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров