Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 28 января ЦБА установил на уровне 1,8958 маната/1EUR (27 января - 1,9077 маната/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 января установил на уровне 0,0219 манат/1RUB (27 января - 0,0214 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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