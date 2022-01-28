Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 января ЦБА установил на уровне 1,8958 маната/1EUR (27 января - 1,9077 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 января установил на уровне 0,0219 манат/1RUB (27 января - 0,0214 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
США продолжают призывать американцев покинуть Украину
Посол Кубы завершил дипмиссию в Азербайджане
С ноября 2020г в Карабахе обнаружены останки более 1700 погибших – Красный Крест
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса
AMADA усилит борьбу против незаконного оборота допинговых субстанций
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности и управляемых тактических ракет
США продолжат оказывать помощь Украине - Пентагон
Байден заверил президента Украины в готовности к мерам реагирования в случае нападения России
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Кредит таможенникам без поручителя и комиссии от Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное Общее Собрание акционеров
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров