Нефть умеренно дорожает после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:27 в пятницу составляет $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.
Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.
Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.
Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.
"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
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