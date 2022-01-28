Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 366 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы достигло 366 млн 249 тыс. 339, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 637 тыс. 611 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 73 млн 427 тыс. 335 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 878 тыс. 421.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 40 млн 622 тыс. 709, а число умерших от последствий заражения вирусом - 492 тыс. 327.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 млн 789 тыс. 795 человек, из них скончались 625 тыс. 390.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 725,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 701 человек, Индии - 351, Бразилии - 2 тыс. 909.
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